На Прикарпатті викрито групу наркоторговців, організовану поліцейським

В Івано-Франківській області працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили діяльність наркоугруповання, організатором якого виявився поліцейський. Спільно зі слідчими ДБР, під процесуальним керівництвом прокуратури, проведено санкціоновані обшуки та вже оголошено про підозру головним фігурантам.

Інформацію про осіб, які займаються злочинами, пов’язаними з незаконним обігом наркотиків, отримали оперативники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. До кримінальних правопорушень виявився причетним поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з відділень Тлумацького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

42-річний чоловік організував розгалужену схему збуту наркотиків у регіоні. Вирощував рослини конопель, переробляв та разом зі спільниками – мешканцями Івано-Франківська — розповсюджував марихуану серед наркозалежних.

За фактами, викритими оперативниками внутрішньої безпеки поліції, слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За силової підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та за сприяння керівництва ГУНП області організатора затримали під час передачі партії марихуани 33-річному спільнику. Проведено санкціоновані обшуки у фігурантів групи.

Організатора та одного з поплічників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже вручено підозри. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.Триває слідство з метою притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності групи.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України