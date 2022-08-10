Привласнення ₴1,3 млн., виділених на ремонт басейну – підрядникам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівникам підрядних організацій за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт басейну у медичному закладі Святошинського району міста Києва (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2018 – 2020 років на замовлення Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА здійснювало роботи з реконструкції басейну КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2, загальною вартістю понад 17 млн грн.

Підрядна організації виконала роботи не в повному обсязі, із завищенням їх вартості. Також під час виконання робіт були залучені субпідрядники з ознаками фіктивності.

Сума заподіяних столичному бюджету збитків складає 1 млн 300 тис. гривень.

За результатами розслідування керівникам підрядних організацій повідомлено про підозри.

У зв‘язку з переховуванням підозрюваних від органу досудового розслідування, прокуратурою підготовлено клопотання про надання дозволу на їх затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР НП.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура