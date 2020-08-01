Появилось видео ликвидации «полтавского террориста»
«Полтавского террориста», которого ликвидировали сегодня в селе Опишня Полтавской области было ликвидировано выстрелом снайпера, после чего он подорвался на собственной гранате.
Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков, информирует УНН.
«Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение «полтавского террориста», который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских — злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!», — написал Аваков.
Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности ликвидации «полтавского террориста».
Напомним, ранее Нацполиция сообщила о ликвидации «полтавского террориста» во время спецоперации.
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Ночные события в Опишня. К сожалению, опять неадекватное поведение «полтавского террориста», который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских — злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.
Спасибо полиции за профессиональную работу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020