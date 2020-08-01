Появилось видео ликвидации «полтавского террориста»

«Полтавского террориста», которого ликвидировали сегодня в селе Опишня Полтавской области было ликвидировано выстрелом снайпера, после чего он подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков, информирует УНН.

«Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение «полтавского террориста», который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских — злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!», — написал Аваков.

Как сообщалось ранее в УНН, в МВД рассказали подробности ликвидации «полтавского террориста».

Напомним, ранее Нацполиция сообщила о ликвидации «полтавского террориста» во время спецоперации.