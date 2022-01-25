Посадовицю екоінспекції та її підлеглого судитимуть за вимагання грошей у підприємця

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, яка спільно зі своїм підлеглим — інспектором – вимагала гроші з власника одеського кафе.

Під час перевірки закладу харчування інспектор з’ясував, що у кафе відсутній дозвіл на викид шкідливих речовин з кухні в атмосферу.

За це порушення зловмисники пригрозили власнику закрити заклад і запропонували «вирішити ситуацію» за 1,5 тисячі доларів США.

У липні 2021 року ДБР затримало інспектора «на гарячому», а його керівниця тоді втекла з робочого місця.

Наразі обидва обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та звільнені з роботи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

ДБР