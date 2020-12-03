СБУ проводит обыски в «Укроборонпроме»

Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях концерна «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорта».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу «Укроборонпрома».

«Укроборонпром сообщает, что сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера «Укрспецэкспорт», которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов. «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт» обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что и «Укроборонпром», и «Укрспецэкспорт» работают в штатном режиме.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».