Призи в соцмережі розігрують шахраї

Розіграші в соціальній мережі стають все більш популярними. Але виграти вдається тільки одиницям, більшість потрапляють у шахрайські пастки та втрачають гроші.

Мешканка Тернопільського району в інтернет-мережі Instagram хотіла виграти дороговартісну побутову техніку. Умови конкурсу включали у себе декілька етапів. Перший – підписатися на різних спонсорів. Жінка виконала ці умови і згодом отримала повідомлення, що потрапила у трійку переможців. Потрібно лише оплатити податок на виграш доставку митне оформлення тощо. Жертва афери декілька разів переводила різні суми на невідомі рахунки. В підсумку втратила понад 50 тисяч гривень, а обіцяного техніки так і не отримала. А сторінка в соцмережі зникла.

Потерпіла звернулася з заявою про в поліцію. Працівники поліції встановлюють усі обставини шахрайства та наголошують проявляти обачність, перш ніж скористатися шансом отримати “легкі” гроші чи призи.

Ретельно перевіряйте інформацію, яку Вам повідомляють.

Прохання сплатити податок перед отриманням призу є першою ознакою шахрайства, оскільки в нас податки платять з уже отриманих виграшів. У такий спосіб шахраї отримують багато грошей.

Не робіть ніяких передплат і не майте справу з дивними ресурсами.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області