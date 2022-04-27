Псевдо-очільниці Мелітополя оголосили підозру у колабораційній діяльності

Запорізькі правоохоронці зібрали докази причетності 57-річної жительки Мелітополя до співпраці з окупантами. Жінка закликала місцевих жителів підтримати російську владу та долучитися до нової ідеології правління містом. Наразі фігурантці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Попередньо встановлено, що в окупованому росією місті Мелітополі, після викрадення загарбниками законно обраного міського голови, загарбники призначили нову псевдо-керівницю міста.

Так, 12 березня, в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому колишню депутатку Мелітопольської міської ради рашисти представили як “виконуючу обов’язки міського голови”.

Жінка звернулася до жителів міста та мешканців Мелітопольського району із закликами “якомога швидше почати жити по-новому”. Колаборантка запросила депутатів до співпраці з окупантами, анонсувавши створення так званого «Комитета народных избранников».

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом обласної прокуратури, оголосили фігурантці підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Національна поліція України