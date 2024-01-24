Псевдобанкір ошукав чернівчанку майже на ₴60 тисяч

Правоохоронці вкотре наголошують громадянам не довіряти незнайомцям та в жодному разі не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стосується ваших банківських рахунків.

22 січня до Чернівецького райуправління поліції звернулася 24-річна жителька обласного центру. Заявниця розповіла поліцейським, що їй зателефонував невідомий, який назвався нібито працівником служби безпеки банку. Співрозмовник запропонував чернівчанці допомогу у розблокуванні її карткового рахунку. Псевдобанкір увійшов у довіру до жінки та дізнався коди з СМС-повідомлень, які їй надходили. Внаслідок чого з банківського рахунку потерпілої невідома особа зняла понад 58 тисяч гривень.

Слідчі поліції внесли відомості про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Поліцейські вкотре нагадують:

– не довіряйте дзвінкам від незнайомих;

– не розголошуйте даних банківської картки та коди з смс-повідомлень;

– не дозволяйте ввести себе в оману під час розмови з нібито «співробітником банку»;

– якщо у вас виникли якісь сумніви одразу кладіть слухавку;

– зателефонуйте на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є, або зверніться до найближчого відділення.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області