Псевдобанкір викрав з картки тернополянки майже 30 тисяч гривень

Значна сума грошей зникла з картки жительки Тернополя після того, як вона повідомила невідомій особі код, який надійшов на її мобільний телефон.

Від схеми шахрайства, за якою ошукали потерпілу, поліцейські щодня застерігають жителів області. До жінки зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Почав розповідати про збій системи, проблеми з карткою і запропонував вирішити усі негаразди в телефонному режимі. Відтак попросив тернополянку продиктувати йому чотиризначний цифровий код, який надійшов їй смс-повідомленням. Жінка виконала усі вказівки співрозмовника. У результаті таких маніпуляцій з її рахунку незаконно списали майже 30 000 гривень.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Працівники поліції вкотре радять жителям області бути обережними. Не надто довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців через мобільний телефон, перевіряйте її. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Усі операції з банківськими картками краще проводити особисто у фінансовій установі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області