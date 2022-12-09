Псевдобанкіри привласнили понад ₴76 тисяч довірливих жителів Прикарпаття

Правоохоронці нагадують: не розголошуйте будь-які банківські та персональні дані невідомим особам. Адже з моменту, як повідомили її нібито «співробітникам банку», ви ризикуєте залишитись без заощаджень.

До галицьких правоохоронців надійшло звернення від мешканки Галицької територіальної громади. Жінка повідомила, що її ошукали шахраї. Як встановили правоохоронці, до заявниці зателефонувала невідома особа. Представившись співробітником банку, вона повідомила, що нібито стороння особа намагається зламати карту заявниці та скористатися її коштами. Та щоби цього уникнути, потрібно надати пароль, який прийде в смс – повідомленні. Довірлива жінка виконала всі вказівки та з її карти було знято майже 54 тисячі гривень.

Ще один факт шахрайства зареєстрували франківські поліцейські. До них звернулась 53-річна, яка теж постраждала від аферистів. Невідомий чоловік, представившись банківським працівником, повідомив, що рахунок жінки «заморожений». А щоби зберегти гроші, їх потрібно перевести, що заявниця і зробила. Потерпіла перерахувала понад 22500 гривень на невідомий рахунок.

За обома фактами шахрайських дій правоохоронці розпочали розслідування.

Поліцейські застерігають усіх мешканців краю! Не довіряйте невідомим особам. Не повідомляйте телефонним аферистам жодну персональну чи банківську інформацію, а також коди, що приходять в повідомлення. Натомість перервіть розмову і сконтактуйте з представником фінустанови за номером, що на звороті вашої платіжної картки.

Бережіть ваші заощадження!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини