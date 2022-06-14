Псевдопрокурору на Луганщині повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишній начальник Краснолучського МВ УМВС України в Луганській області в березні 2022 після окупації російськими військами Білокуракинського району Луганської області вступив у злочинну змову з представниками так званої «ЛНР».

Погодившись на пропозицію окупаційної адміністрації РФ, він добровільно зайняв посаду прокурора в незаконному правоохоронному органі так званої «прокуратури Білокуракинського району ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу ДКІБ СБУ та Головного оперативного управління ДБР.

Офіс Генпрокурора