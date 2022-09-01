ДБР працює над притягненням до відповідальності двох експравоохоронців, які добровільно віддали зброю окупантам

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Завдяки роботі щодо виявлення та притягнення до відповідальності експрацівників українських правоохоронних органів, які перейшли на бік ворога після початку війни проти України, до відповідальності будуть притягнуті ще два експравоохоронця. Вони добровільно віддали зброю окупантам.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“Завершено спеціальне досудове розслідування відносно правоохоронця Миколаївщини, який зібрав зброю у колег та передав її військовим угрупуванням країни-агресора. Обвинувальний акт направлений до суду”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у березні, під час окупації міста Снігурівка Миколаївської області, ця особа замість того, щоб обороняти місто від загарбників, об’їжджала оселі колег та забирала у них зброю з набоями, які потім передала ворогу. зараз чоловік переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.

“В іншому випадку ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику Баштанського райвіділу, який віддав окупантам службовий пістолет з боєприпасами”, – інформують в бюро.

Таким чином він розраховував отримати від окупантів посаду у “керівних органах”.

Експравоохоронцям інкримінується передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років. // LB.ua