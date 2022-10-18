Псевдокерівнику окупантського «райавтодору» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 55-річному мешканцю смт Шевченкове за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня місцевий мешканець обійняв посаду «керівника» Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору. Отримав колаборант пропозицію від самого «голови» окупаційної адміністрації смт Шевченкове.

Так, у смт Шевченкове псевдоочільник провадив активну діяльність: облаштував дві зупинки автотранспорту, які у подальшому були перефарбовані у кольори прапору РФ. Крім того, колаборант надавав російським військовим техніку громади і ремонтував дороги для «комфорту» окупантів.

Після деокупації Харківщини чоловіка було викрито.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура