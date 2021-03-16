Псевдолікарі видурили у сумчанки 80 тисяч гривень

До поліції звернулася 58-річна сумчанка з повідомленням про те, що стала жертвою телефонних шахраїв.

Минулої доби на мобільний телефон жінки зателефонував невідомий, який представився лікарем однієї з міських лікарень. Він повідомив, що донька заявниці потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та отримала тяжкі тілесні ушкодження. Дівчині потрібна негайна операція, яка коштує 80 000 гривень.

Залишаючись із потерпілою на зв’язку, псевдолікар підіслав за місцем мешкання жінки свого «помічника», який забрав гроші на неіснуючу операцію. Згодом жінка зателефонувала донці, таким чином з’ясувавши, що потрапила у пастку шахраїв.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». // Сумські дебати