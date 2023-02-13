Псевдомеру Маріуполя та ще десятьом зрадникам оголошено про підозру

Підозру оголошено фігурантам, які на тимчасово окупованій Донеччині співпрацюють із ворогом.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими ДБР заочно оголосили про підозру за ч. 5 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України колишньому посадовцю ГУ МВС України в Донецькій області та ще десятьом його «колегам» за ч.2 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що колишній начальник Маріупольського міського управління міліції Донеччини за вірність ворогу отримав «привілеї»: після втечі з окупантами у 2014 році перебіжник почав будувати політичну кар’єру, очоливши спочатку окуповане місто Ясинувата, а згодом – адміністрацію Новоазовського району. Нещодавно він став мером тимчасово окупованого Маріуполя.

«Кремлівська маріонетка» здійснює інформаційну діяльність у співпраці з агресором, публічно закликає до силового повалення конституційного ладу в Україні та агітує мирне населення підтримувати політику країни-агресора.

Варто зазначити, що перебіжник вже перебуває у розшуку за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Також оперативники внутрішньої безпеки ідентифікували десятьох осіб, нині служителів «народної міліції» фейкової «донецької народної республіки».

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України