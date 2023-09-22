Псевдомінер «пожартував» і отримав судовий вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 КК України). Йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, маючи не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин. Ввечері 26 червня цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив пожартувати.

Чоловік зателефонував до поліції і повідомив про підготовку вибуху на території птахофабрики, розташованої на території с. Просяне Харківського району. Діяльність підприємства у зв’язку з цим була тимчасово дезорганізована.

Правоохоронці «оцінили» цей жарт і викрили чоловіка.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Нововодолазький районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура