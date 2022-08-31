Псевдоначальниці-колаборантці зі Сватівщини загрожує тюремний строк

За процесуального керівництва прокурорів Сватівської окружної прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колаборантки зі Сватівщини (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні-травні 2022 року 55-річна мешканка Луганщини погодилась на пропозицію окупаційної влади та добровільно обійняла псевдопосаду «начальника Сватівського районного управління юстиції Міністерства юстиції т. зв. «лнр».

Наразі прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо жінки для розгляду по суті.

Згідно з санкцією статті обвинуваченій загрожує покарання у вигляді до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливістю конфіскації майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)