Псевдореферендум на окупованій Херсонщині – ще дві мешканки Геніческа отримали підозру

Прокуратура продовжує роботу з виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, причетних до організації та проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій території.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом громадянам України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вчиненій групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).



За даними слідства, двоє місцевих мешканців Генічеського району добровільно взяли участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до рф тимчасово окупованої території Херсонської області.

Підозрювані очолили незаконні дільничні виборчі комісії в районі, формували реєстри виборців, готували приміщення для проведення незаконного процесу, визначали порядок дій членів виборчкомів. Для створення видимості легітимності дій підозрювані збирали так звані бюлетені, підраховували їх та оформляли протоколи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури