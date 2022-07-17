Псевдоволонтер привласнив благодійні внески на підтримку ЗСУ

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, з середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України.

Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати це, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

У ході проведення обшуку за місцем його проживання вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора