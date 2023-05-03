На Київщині бійцівські собаки покусали жінку з дитиною: у власника розплідника з Ірпеня вилучили 7 тварин

Днями поліцейські Бучанського управління поліції провели обшук у приватному домоволодіння в селі Михайлівка-Рубежівка. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо. Після чого їх відправили на перетримку до ветеринарної клініки.

Нагадаємо, 10 квітня тварини покусали 35-річну жительку та її 7-річну доньку. Їхній сусід — власник розплідника вивів на повідку собак без намордників та забув зачинити двері розплідника.

Внаслідок укусів тварин, мати з донькою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок. Вони були госпіталізовані до лікарні.

За фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ ст. 128 ККУ].

Відділ комунікації поліції Київської області