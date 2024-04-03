На Прикарпатті співробітницю Експертного центру викрили на хабарництві

Гроші фігурантка провадження отримувала за сприяння у досліджені транспортного засобу поза чергою. Їй вже оголошено про підозру.

Оперативники Івано-Франківського Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність співробітниці Івано-Франківського підрозділу Експертної служби МВС до корупційних оборудок.

Фахівець сектору з дослідження транспортних засобів – 38-річна жінка – користувалася своїм службовим становищем для додаткового заробітку. Вона за гроші сприяла огляду автомобілів без черги. Також корумпована жінка домовлялася з експертами, які на її прохання зазначали у своєму висновку фейкові дані про технічний стан чи вік транспортного засобу.

За оперативними даними, такі незаконні оборудки могли мати популярність у «перекупів» авто.

Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції Прикарпаття задокументували протиправну діяльність правопорушниці.

На підстави зібраних доказів слідчі обласної поліції вручили фігурантці підозру за ч.3 ст.354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації). За систематичне одержання неправомірної вигоди їй загрожує до 2 років позбавлення волі. Слідство триває. Працівники внутрішньої безпеки встановлюють інших осіб Експертної служби, причетних до незаконної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України