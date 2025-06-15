У Берліні українця вдарили ножем, спитавши про національність

У Берліні напали з ножем на 51-річного українця, почувши, що він розмовляє українською мовою та спитавши про національність.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на поліцію німецької столиці

За попередніми даними, уранці 51-річний чоловік вигулював собаку в парку в берлінському районі Шарлоттенбург-Норд.

“Він заявив, що давав собаці команди українською мовою, після чого двоє невідомих запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один з невідомих вдарив його ножем у живіт” – розповіли у поліції.

Після нападу зловмисники втекли, поліція розпочала розслідування.

Пораненого українця доправили до лікарні, його життю наразі нічого не загрожує, зазначили берлінські правоохоронці.