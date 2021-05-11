Путин наградил подельника – крымского бандюка «Гоблина» – орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Республики Крым Сергея Аксенова орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.
Об этом говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
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