Пьяная россиянка зарезала родную мать

В Конаково (Тверская область) 38-летняя жительница зарезала свою 67-летнюю мать.

Убийство произошло после того, как женщина пришла домой пьяная, а старушка стала ее за это отчитывать.

В результате дочка схватила нож и нанесла три удара своей матери. Один из них пришелся в грудь, а два других в предплечья. Жертва скончалась на месте.

Суд признал дочь виновной в убийстве и приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы. Обвиняемая пыталась оспорить приговор, но его оставили без изменений. // МК