Пьяный чиновник ГСЧС Хмельницкой области сбил насмерть пешехода

В Хмельницкой области чиновник ГСЧС совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 54-летний пешеход.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует УНН.

«По предварительной информации, 2 декабря 2020 года чиновник ГСЧС около 17:00 совершил дорожно-транспортное происшествие возле пгт Белогорье Хмельницкой области. Так, находясь за рулем собственного автомобиля Fiat, он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги», — говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — драгер показал 2,18 промилле.

Должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

«Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)», — отметили в Государственном бюро расследований.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.