Пьяный россиянин застрелил 15-летнюю девушку и ранил ее 17-летнего приятеля

В селе Барлук в Иркутской области разыгралась трагедия. Там 22-летний местный житель открыл огонь по подросткам из карабина «Сайга». Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело.

Как выяснило следствие, ночью 18 ноября местная жительница со своей сестрой и молодым человеком остановились на машине возле дома местного жителя, чтобы выяснить отношения. Проживавшему здесь мужчине не понравилось, что подростки шумят. Он был в состоянии алкогольного опьянения и после короткой перепалки с подростками схватил карабин «Сайга» и начал стрелять.

Как сообщает сайт регионального главка СКР, в результате 15-летняя девочка получила ранение в висок и скончалась на месте происшествия. Ее 17-летний молодой человек также получил ранение головы и сейчас находится в коме в больнице.

22-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Отец молодого человека был охотником. Он скончался месяц назад. Скорее всего карабин принадлежал ему. // МК