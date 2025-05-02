Співучасник групи, яка виманила в утікачів за кордон $50 тисяч, пішов на угоду

Яворівський районний суд Львівської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про шахрайство і вимагання.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 квітня.

У січні-березні 2024 року троє зловмисників ввели в оману двох чоловіків, обіцяючи допомогти їм виїхати за кордон. А саме переконали, що виготовлять документи про включення чоловіків до телекомунікаційної системи «Шлях». Вартість послуг для одного становила 15 тисяч доларів.

Лідер групи також дав вказівку іншим своїм спільникам вимагати в тих же чоловіків 20 тисяч доларів із погрозою виклику слідчо-оперативної групи для документування факту організації незаконного переправлення їх через державний кордон. Шахраї, одягнені у військову форму представлялися працівниками державної прикордонної служби і лякали потерпілих примусовою доставкою до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшої відправки в зону бойових дій.

28 березня відбулася передачі 30 тисяч доларів і через кілька годин 20 тисяч доларів іншим членам групи.

Один із співучасників пішов на угоду. Цей чоловік був пособником і сприяв у скоєнні злочину, підшукуючи транспортні засоби та надаючи поради в залученні до групи інших осіб. Раніше він засджувався до одного року позбавлення волі за крадіжку.

Згідно з новим вироком, обвинувачений отримав 4 роки тюремного покарання з конфіскацією майна.