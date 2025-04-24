Допомогла вкрасти більше 2 гектарів землі – на Львівщині судитимуть державну реєстраторку

Внаслідок незаконних дій чиновниці права на земельну ділянку, яка насправді належала одній з сільських рад на Львівщині, були зареєстровані за іншою організацією, а право постійного користування цією землею – за одним з львівських ТзОВ.

Зловмисницю, державну реєстраторку однієї з сільських рад на Львівщині, викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у 2024 році обвинувачена, використовуючи своє службове становище, несанкціоновано внесла зміни до інформації в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно щодо земельної ділянки площею більше 2 гектарів. У такий спосіб чиновниця незаконно зареєструвала право власності на вказану ділянку, яка насправді належала одній з сільських рад на Львівщині, за іншою організацією, а також зареєструвала право постійного користування цією землею за одним з львівських ТзОВ. У такий спосіб законному власнику – сільській раді, було завдано збитків на суму більше 25 мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування незаконна реєстрація права власності та права постійного користування земельною ділянкою були скасовані, а збитки – відшкодовані.

Відділ комунікації поліції Львівської області