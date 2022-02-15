Пьяный учитель приставал к школьнице, а после отказа организовал травлю

Инцидент произошел во время школьной поездки в Карпаты. Родителям пришлось вызвать полицию.

Во Львовской области учитель во время поездки в Карпаты нагло домогался ученицу, а потом начал настраивать всех детей против нее.

Об этом сообщила мама школьницы в паблике Родители SOS у Facebook.

Требовал поцелуев и лез под футболку

12 февраля школьница вместе с другими одноклассниками поехала в Карпаты. Детей сопровождал учитель. По словам женщины, он любезно представился ей на перроне, заверил, что все будет хорошо и попросил звонить в любое время, в случае необходимости.

Однако в поезде педагог резко изменил поведение. Он напился и начал приставать к школьницам. Более того, мужчина также разрешил ученикам употреблять спиртное.

«Моей дочери стало плохо, но мне никто не звонил. После 17 часов мне звонит дочь и говорит, что учитель лез к ней целоваться. Она, как могла, закрывалась от него, но он 4 раза лез к ней целоваться, а потом вообще полез под футболку. Дочь устроила скандал, педагог сначала просил ее забыть об этом, потом пошел агрессивным путем и начал настраивать других детей против нее», — сообщила мать школьницы.

После звонка дочери женщины немедленно отправилась в Карпаты и вызвала полицию. В то же время учитель после отказа организовал травлю девушки, которая ему отказала.

«Пока не было полиции, дочь все травили. Даже хозяйка домика обвиняла мою дочь, что она такие ей проблемы устроила. Дочь была в логове волков одна, пока не приехала полиция. Полиция мне звонила и говорила, чтобы я конечно сама думала как поступать, но педагог пьян», — вспоминает мама девочки.

Во время общения с полицейскими учитель продолжал проявлять агрессию. Кроме того, он рассказывал разную чушь о своей ученице. Мать девочки написала заявление.

«Когда я приехала, полиция тоже настаивала на заявлении. Педагог вел себя агрессивно с полицией, а также рассказывал чепуху о моей дочери. Одноклассники, та часть которой изначально поддерживала дочь, побоялись защищать ее сами и встали на сторону учителя (по этому факту есть даже переписка детей)», — добавила женщина.

Пытался извиниться

На следующий день учитель позвонил родителям девочки и просил решить вопрос мирно, предлагал извиниться. Стороны договорились о встрече.

«На следующий день я узнаю, что он до сих пор рассказывает чепуху о моей дочери и настраивает всех против нее. Так что мы решили идти до конца. Адвоката вроде нашли, но если посоветуете кого, кто работал с таким делом — буду благодарна», — написала женщина.

Девочка сейчас в состоянии стресса. Она подавлена и нуждается в психологе. Время реакции школы нет. Классный руководитель вообще не взял трубку. // УНИАН