У Хмільнику листоноша привласнила ₴25000, сплачених людьми за комунальні послуги

Слідчі Хмільницького районного відділу поліції довели причетність 28-річної жительки районного центру до 23 епізодів.

Інформацію про злочинні дії листоноші працівники поліції отримали від ошуканих жителів району, які почали звертатись до правоохоронців за допомогою.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що з січня по червень 2023 року жінка привласнювала гроші, якими громадяни розраховувались за житлово-комунальні послуги.

30 вересня за процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури, жінці повідомлено про підозру.

Загальна сума завданих збитків її діями становить майже 25 000 гривень.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області