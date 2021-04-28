Пьяный водитель-одессит пытался откупиться за 400 долларов

26 апреля патруль полиции на поселке Котовского потребовал остановиться водителя автомобиля ВАЗ за проезд на красный сигнал светофора. Но тот не отреагировал и продолжал движение. После длительного преследования, нарушителя догнали и остановили на Николаевской дороге.

Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Прибор Drager показал 1,51 промилле содержания алкоголя в крови, что в 5 раз превышает норму.

Когда на водителя стали составлять протокол, то он предложил патрульным 400 долларов США, чтобы его отпустили. Полицейские несколько раз предупредили мужчину об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, но он настаивал на своем.

В итоге инспекторы полиции составили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Также вызвали следователя по преступлению по ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Всего за прошедшие выходные патрульные полицейские зафиксировали 47 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. // culturemeter.od.ua