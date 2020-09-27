Вибори-2020. Поліція Донеччини розслідує факт підробки документів

За попередніми даними, представники однієї з політичних партій підробили підписи та документи декількох осіб з іншої партії. Розпочато досудове розслідування.

26 вересня до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів та документів представниками іншої політичної партії, які перешкоджають у реалізації виборчих прав.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення — ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України.

Волноваський відділ поліції Донецької області