Пятеро участниц избиения школьницы в Чернигове отделались условными сроками

Участницы избиения девушки приговорены к условным срокам наказания — от 1 до 3 лет.

В Чернигове к условным срокам наказания осуждены пятеро участниц избиения в апреле 2017 года 15-летней местной жительницы Полины Малоштан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, Деснянский суд Чернигова вынес приговор по делу, осудив участниц избиения девушки к условным срокам наказания – от 1 до 3 лет.

«Судом назначено наказание двум девушкам в виде 3 лет лишения свободы и освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года, еще троим – в виде 2 лет лишения свободы и освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — проинформировали в прокуратуре.

Кроме того, к одной из нападавших, которая до сих пор является несовершеннолетней, суд применил принудительные меры воспитательного характера – она будет находиться под наблюдением матери до 18 лет.

Девушкам, которые фигурировали в деле, инкриминировали групповое хулиганство, совершенное с особой дерзостью и исключительным цинизмом. В прокуратуре указывают, что решение суда является достаточно предсказуемым, ведь четверо из пятерых участниц избиения Малоштан были несовершеннолетними, а следовательно, это является смягчающим обстоятельством.

«Прокуратура изучит решение суда и примет решение насчет обжалования», — отметил пресс-секретарь областной прокуратуры Валерий Литовченко.

По информации местных журналистов, Малоштан не присутствовала во время оглашения приговора в суде, но в комментарии отметила, что не удовлетворена решением суда.

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