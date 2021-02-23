Пятеро участниц избиения школьницы в Чернигове отделались условными сроками
Участницы избиения девушки приговорены к условным срокам наказания — от 1 до 3 лет.
В Чернигове к условным срокам наказания осуждены пятеро участниц избиения в апреле 2017 года 15-летней местной жительницы Полины Малоштан.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, Деснянский суд Чернигова вынес приговор по делу, осудив участниц избиения девушки к условным срокам наказания – от 1 до 3 лет.
«Судом назначено наказание двум девушкам в виде 3 лет лишения свободы и освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года, еще троим – в виде 2 лет лишения свободы и освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, к одной из нападавших, которая до сих пор является несовершеннолетней, суд применил принудительные меры воспитательного характера – она будет находиться под наблюдением матери до 18 лет.
Девушкам, которые фигурировали в деле, инкриминировали групповое хулиганство, совершенное с особой дерзостью и исключительным цинизмом. В прокуратуре указывают, что решение суда является достаточно предсказуемым, ведь четверо из пятерых участниц избиения Малоштан были несовершеннолетними, а следовательно, это является смягчающим обстоятельством.
«Прокуратура изучит решение суда и примет решение насчет обжалования», — отметил пресс-секретарь областной прокуратуры Валерий Литовченко.
По информации местных журналистов, Малоштан не присутствовала во время оглашения приговора в суде, но в комментарии отметила, что не удовлетворена решением суда.
Избиение 15-летней школьницы Полины Малоштан: что известно
- В апреле 2017 года в Чернигове группа подростков-девушек избили на улице 15-летнюю школьницу. Процесс избиения снимали на видео и обнародовали в Интернете. Девушку били ногами по голове, рвали и жгли волосы, толкали на бетонный забор.
- Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
- Судебное рассмотрение дела началось летом 2017 года. Пострадавшая девушка неоднократно заявляла о получении угроз.