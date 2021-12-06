Работник АЗС за счет клиентов заправил свой автомобиль на 190 тысяч гривен

Сотрудник одной из заправочных станций решил незаконным способом покупать топливо, применяя ловкую мошенническую схему. Использовав программу лояльности злоумышленник предоставлял себе бонусы, а также предлагал потенциальным покупателям топливо по заниженной цене.

Таким образом, бывший работник заправочного комплекса почти за год смог заправить свой автомобиль на общую сумму около 191 тысяч гривен.

Схема обмана клиентов заправки выглядела примерно так:

• Работник АЗС имел доступ к программе лояльности компании-владельца заправки.

• За счет этого злоумышленник предоставлял себе бонусные баллы клиентов.

• Накопленные бонусы позволяли ему заправлять свой автомобиль.

Кроме того, как стало известно во время следствия, мужчина предлагал покупателям топливо с существенной скидкой.

Эта схема была раскрыта после того, как многие покупатели этого заправочного комплекса стали жаловаться администрации, что у них пропадают бонусы с карт лояльности.

Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен гражданин Украины, который ранее не привлекался к ответственности.

В ходе судебного заседания суд Черкасской области признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. // avtosota.com