Работница кафе в Одессе похитила выручку из кассы

В Приморском районе Одессы 24-летняя работница кафе похитила из кассы три с половиной тысячи гривен.

Обнаружив недостачу денег, руководство заведения обратилось в полицию, — передает пресс-служба областного ГУНП.

Девушка в краже призналась и объяснила, что деньги уже потратила на собственные нужды.

Как отметил заместитель начальника Портофранковского отделения полиции Константин Стариченко, заведено производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

Теперь злоумышленнице грозит штраф либо общественные работы, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. // odessitua.com