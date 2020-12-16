Рада отменила необходимость определять залог при аресте за наркопреступления

Парламентарии на заседании в среду приняли президентский законопроект №3915, которым предлагается отменить необходимость следственному судье определять размер залога при аресте подозреваемого в совершении наркопреступлений.

Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона предусматривает внесение изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины о праве следователя судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ.

В пояснительной записке указано, что в Украине наркотики употребляют от 324 тыс. до 424,7 тыс. человек и за последние десять лет количество смертей среди лиц, состоящих на наркологическом учете, возросло более чем в 3 раза, в том числе от передозировок — почти в 4 раза. Кроме того, угрожающие масштабы приобрели распространенность расстройств психики и поведения вследствие употребления наркотических веществ (174,7 на 100 тыс. населения), а также психические заболевания (11,5 на 100 тыс. населения).

Отмечается, что в 2015 году было учтено 25908 преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, тогда как за четыре месяца 2020 года — 10237.

«Целями и задачами проекта Закона является введение юридического механизма реальной изоляции (избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога) от общества лиц, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины», — говорится в пояснительной записке.