$1500 за фіктивний діагноз: на Одещині викрили корупційну схему ухилення від військової служби

До її організації причетні – голова лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів та двоє місцевих мешканців.

Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. За даними слідства, до її організації причетна голова лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів Одеси.

За певну винагороду фігурантка сприяла громадянам в установленні фіктивного діагнозу. Відповідно до наданої виписки «клієнти» хворіли на туберкульоз. Надалі чоловіки призовного віку надавали ці медичні довідки до ТЦК, на підставі чого їх визнавали непридатним до військової служби.

За отримання фіктивної хвороби медпрацівниця отримувала 1500 доларів США неправомірної вигоди. Для прикриття своєї злочинної діяльності залучила як посередників двох місцевих мешканців. Також встановлено, що, згідно з документами та реєстрами, «хворі» не зверталася до лікарні та не перебували на обліках.

Наразі голові лікарської консультативної комісії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Двом посередникам – за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України