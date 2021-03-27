Незаконне затримання водія — патрульному повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому командиру роти патрульної поліції за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 365 КК України).

За даними слідства, співробітники поліції під час несення служби безпідставно зупинили автомобіль та зажадали від водія переглянути документи, що посвідчують право керування та користування автомобілем, а також здійснити перевірку його на стан сп’яніння. Вважаючи вказані дії працівників патрульної поліції незаконними, водій відмовився виконувати зазначені вимоги. Після цього до місця зупинки транспортного засобу прибув командир роти та на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин до водія автівки вирішив тягнути час та створити потерпілому проблеми.

Розуміючи незаконність зупинки автомобіля, командир роти з метою застосування психологічного впливу почав вимагати від водія огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатору алкотестеру «Драгер», який попередньо вже був розпакований. Почувши відмову від проходження тесту на місці, командир роти доставив водія до наркологічного кабінету для проведення огляду на стан сп’яніння. Оглядом було встановлено відсутність ознак сп’яніння у водія, поліцейський продовжував затримувати водія та доставив його до районного відділку поліції нібито для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Після затримання водія ще приблизно біля однієї години у відділку поліції командир роти надав для підписання протокол, який задовго до цього був складений, та відпустив водія.

Загальний час безпідставного утримування водія автомобіля склав більше п’яти годин. Весь цей час в автомобілі водія в холодну пору року та нічний час доби літня мати чоловіка чекала його в автівці.

До того ж, потерпілий оскаржив протокол про адміністративне затримання в судовому порядку, на що суд ухвалив рішення про його незаконність.

В результаті умисних протиправних дій командира роти патрульної поліції потерпілому спричинено моральну шкоду на суму понад 90 тисяч гривень, що підтверджується відповідним експертним висновком.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури