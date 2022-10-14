Ще чотирьо псевдопосадовців органів влади так званої «лнр» зі Старобільського, Щастинського та Кремінського районів повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур повідомлено про підозру ще чотирьом мешканцям Луганщини, які навесні 2022 року обійняли псевдопосади у незаконних органах влади на тимчасово окупованій території.

На співпрацю з окупантами погодився 61-річний мешканець села Кам’янка, депутат Старобільської районної ради. Колишній староста села добровільно очолив окупаційний псевдоорган – «відділ забезпечення життєдіяльності с. Кам’янка адміністрації Новопсковського району лнр».

Посаду «голови Червонопопівської селищної ради Кремінського району лнр» добровільно обійняв 32-річний місцевий мешканець.

Також повідомлено про підозру 59-річній мешканці села Половинкине Старобільського району. При окупаційній владі рф вона обійняла посаду «начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Половинкине адміністрації Старобільського району лнр».

Ще одну колаборантку викрито у селі Трьохізбенка Щастинського району. 66-річна жінку призначено на посаду так званого «начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Трьохізбенка лнр».

Псевдочиновники насаджують окупаційний режим та налагоджують роботу незаконних структур на території тимчасово окупованих населених пунктів, розповсюджуючи проросійські наративи.

Дії підозрюваних кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та

Щастинської окружних прокуратур)