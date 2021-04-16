На заводе «Укрспирт» изъяли незаконно изготовленного спирта на ₴4,5 млн.

В Харьковской области разоблачили завод «Укрспирт», который незаконно выпускал продукцию.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

«… на территории Харьковской области разоблачено предприятие, которое занималось незаконным изготовлением спирта (ч. 2 ст. 204 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, завод, который принадлежит Государственному предприятию «Укрспирт», официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.

Сообщается, что во время проведения санкционированного обыска помещений завода правоохранители изъяли 110 тыс. литров этилового спирта стоимостью 4,5 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.