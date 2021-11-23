У Харкові оперативники встановили особу зловмисника, причетного до вбивства людини
Тіло громадянина з ознаками насильницької смерті було виявлено вранці 20 листопада у кар’єрі по проспекту Тракторобудівників у Немишлянському районі Харкова.
Невідомого чоловіка у водоймі під мостом виявив перехожий. Харків’янин одразу зателефонував до поліції і розповів про страшну знахідку.
На місці події працювали співробітники карного розшуку, слідчо-оперативна група, криміналісти.
Експерти виявили у чоловіка пошкодження голови в потиличній області, що й стало причиною смерті.
Слідчі відділу поліції №2 Харківського райуправління поліції №2 ГУНП в Харківській області внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Роман Іващенко, у той же день оперативники УКР спільно з колегами з поліції Немишлянського району встановили особу чоловіка, який вчинив тяжкий злочин. Зловмисником виявився 34-річний харків’янин, який раніше був судимий за скоєння розбійного нападу. Чоловік мешкав неподалік від місця злочину.
— Оперативники з’ясували, що 20 листопада близько 17-ї години підозрюваний розпивав із потерпілим спиртні напої. Несподівано між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник пляшкою з-під горілки розбив голову товаришу, приховав його тіло та втік, — зазначив Роман Іващенко.
Затриманий зізнався у вчиненому злочині та розповів про обставини його скоєння. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
На даний час поліцією вживаються заходи щодо встановлення особи загиблого.
Його прикмети: на вигляд 60-65 років, середньої статури, обличчя овальне, ніс прямий довгий, трохи відтопирені вуха, волосся, борода та вуса з просіддю.
Був одягнутий у куртку сіро-чорного кольору, чорні спортивні штани, кросівки синьо-сірого кольору з написом «Ecco».
Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про особу загиблого або обставини злочину, просимо повідомити відділ поліції №2 ХРУП №2 за телефоном: (057) 93-50-40 або 102.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet