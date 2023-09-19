Російського командира, чиї підлеглі катували і грабували селян на Чернігівщині, засудили на 12 років

Чернігівський районний суд Чернігівської області визнав російського військовослужбовця Армена Абгаряна винним у порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 вересня.

20 березня 2022 року військослужбовці 7 зведеної стрілецької роти Російської Федерації (військова частина 21005) зайняли українські села Андрівка і Пакуль у Чернігівській області.

Командиром частини був Армен Абгарян, 1990 р.н.

24 березня російські солдати на блок-посту в селі Пакуль зупинили цивільного чоловіка, який, за його словами, їхав годувати собак. При огляді мобільного телефону окупанти побачили аватарку з танком. Селянина затримали, зв’язали йому руки, закрили очі, посадили до автомобіля і повезли до Пакульського лісництва ДП «Чернігівське лісове господарство». Чоловіка посадили в підвал і російські солдати били його ногами по тулубу, вимагаючи про розповісти про місцевих військовослужбовців Збройних Сил України та інших жителів села, які мають зброю.

Того ж дня на одному із перехресть траси Мньов-Славутич-Ведильці росіяни зупинили ще одного цивільного і під час обшуку автомобіля виявили шеврон ЗСУ, який належав синові водія. Чоловіка затримали й посадили в той самий підвал та допитували про місцезнаходження сина і підрозділу, в якому той проходить службу.

У підвалі лісництва затримані чоловіки провели близько доби.

Вранці 25 березня у підвал зайшов Абгарян. Обурившись тим, що бранці нічого не розповіли, він почав стріляти — випустив дві кулі в одного чоловіка і три в іншого. Потерпілі залишились живі. В одного чоловіка були переломи правої і лівої ліктьових кісток і поранення м’яких тканин стегна. В іншого — рани на плечі, щоці, верхньої та нижньої губи з втратою п’яти зубів.

Згодом у судовому засіданні один із потерпілих показав, що саме Армен у солдатів був головним, бо вони перешіптувались, що прийде Армен та буде допитувати затриманих. Армен давав вказівки іншим військовим, а ті їх виконували. Під час допиту в потерпілого сповзла шапка і він зміг розгледіти Абгаряна.

29 березня 2022 року, напередодні виходу із Андріївки, росіяни під командуванням Абгаряна також пограбували садибу «Андріївські озера». У господарстві було двоє працівників і Абгарян погрожував їм автоматом, щоб вони не заважали його підлеглим забирати майно.

У списку краденого здебільшого різні робочі інструменти й техніка: бензопили, металошукач, торцевий станок, акумулятори, гайкові ключі, молотки, відеореєстратор, планшет, шліфувальна машинка, тощо. Всього майна на суму 78 455 гривень.

У судовому засіданні власник пограбованої садиби розповів, що є приватним підприємцем, займається зеленим туризмом і збудував комплекс для відпочинку. 24 березня 2022 року він із дружиною був удома, російські військові проїжджали тричі поблизу їх садиби, а надвечір постукали в хвіртку та попросились зайти, пояснили, що хочуть зробити спостережний пункт, іде війна, їм треба перевірити чи не має на території зброї, чи не ховаються укранські військові. У будинку вони побачили військову форму сина, все перевернули, щось шукали, потім поїхали. Він із дружиною вирішив виїхати і наступного дня вони покинули село, а ключі від садиби залишили у сусідів. Наприкинці березня зателефонував сусід, який живе напроти, а потім директор школи, і повідомили, що росіяни приїжджають і грабують його комплекс. Де немає ключів від дверей, то виламують двері. Коли вони з дружиною повернулись додому, то побачили, що все розкидано, у залі ще лежали якісь речі, також приготовлені до вивезення. Дуже багато викрали особистих речей, інструменти, наволочки, рушники, простирадла, матраци, продукти харчування, всю консервацію.

Різноробочий із садиби підвердив, що одного дня зайшли із десяток російських військових. Один із них представився старшим і наказав усе обшукати. Армен запитував у свідка хто він, що тут робить і хто господар. Армен був середнього зросту, азіатської зовнішності, має великі вуха. Без його дозволу свідок не міг покинути базу, бо погрожували зброєю. Робітник зателефонував господарю бази і сказав про пограбування, а той відповів, щоб віддав все, що вони хочуть.

Із показань свідків, під час окупації росіяни призначили в Андріївці свого старосту з місцевих жителів. Цей чоловік розвʼязував конфлікти між селянами і окупантами, з ним обговорювали комендантську годину, евакуацію та інші організаційні питання.

Як повідомила директорка школи, цей «староста» особисто похвалився їй, щоб був при пограбуванні садиби «Андріївські озера» і взяв собі сувенір — трофейну німецьку каску. На її зауваження, що база є приватною власнітю, відповів, що зі своєю совістю якось домовиться. Однак, хотів дати зрозуміти, що то їх односельці пограбували базу.

Абгарян визнали винним у жорсткому поводженні з цивільним населення та відданні наказу на порушення законів та звичаїв війни. Навесні минулого року цей військовий зі своїм підрозділом відступив із Чернігівщини на територію РФ і наразі не затриманий.

Заочно йому присудили 12 років увʼязнення. Строк покарання він відбуватиме з моменту затримання.