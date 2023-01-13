У місті Дружківка директорка підприємств привласнила півмільйона гривень

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директорки приватного підприємства за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року комунальне підприємство та товариство з обмеженою відповідальністю уклали договір на виконання капітального ремонту асфальтобетонного покриття у пішохідній зоні м. Дружківки. Вартість договору склала близько 950 тис грн.

Достовірно знаючи, що частину робіт не завершено або вони виконані з порушенням будівельних норм, обвинувачена склала акт, у якому завищила їх реальні обсяги. Вказаний неправдивий документ вона передала на підпис замовнику.

Незаконні дії особи призвели до безпідставного перерахування приватному підприємству понад 580 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НП України.

За санкціями статей жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури