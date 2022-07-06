На Берегівщині затримали чергового зловмисника, який займався незаконним переправленням чоловіків через держкордон

Співробітники Берегівського районного відділу поліції у співпраці з військовослужбовцями Державної прикордонної служби викрили 32-річного чоловіка на незаконному переправленні двох чоловіків через кордон України. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 5 липня, співробітники Берегівського районного відділу поліції розшукали за затримали 32-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в незаконному переправленні двох осіб через державний кордон України.

Про чоловіків 27 та 43 років, які спробували незаконно перетнути Державний кордон України та потрапити на територію Угорщини, берегівській поліції повідомили прикордонники. Їх патруль виявив двох мешканців Донецької області, які мали намір потрапити до сусідньої держави поза пунктом пропуску.

Слідчо-оперативна група під час спілкування з порушниками встановила, що вони мали домовленість про сприяння в незаконному перетині кордону з мешканцем Ужгородського району. Напередодні їх автомобілем BMW доставили на околицю населеного пункту, назву якого вони не знають. Чоловікам сказали перетнути загороджувальний паркан та потрапити на територію Угорщини.

Поліція встановила, що особою, яка надала чоловікам такі незаконні послуги є 32-річний закарпатець. За свою допомогу він взяв по 2250 американських доларів з кожного. Поліція швидко розшукала зловмисника та затримала в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Такі дії караються позбавленням волі на строк до дев’яти років.

Двох чоловіків, які пробували незаконно перетнути кордон, доставили до місцевого військкомату. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу організатору незаконного переправлення.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області