В Австрії затримали українця, який перебував у розшуку за шахрайство

Австрійська поліція затримала поблизу Зальцбурга 34-річного громадянина України, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення ряду шахрайств Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомили у неділю у поліції Зальцбурга.

“Вдень 19 листопада 2022 року співробітники поліції м. Брук затримали 34-річного українця, який перебував у розшуку за вчинення кількох серйозних шахрайств в Україні із загальним збитком понад 6 млн. євро”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викриття українця, який перебував у міжнародному розшуку, відбулося випадково під час дорожнього контролю. Поліцейський патруль під час планової перевірки водіїв та транспортних засобів зупинив на трасі B311 автомобіль, у якому перебували троє дорослих та дитина.

“Також особистий огляд було проведено і щодо пасажира – українця, який перебував у розшуку. Поліцейські з’ясували, що стосовно 34-річного чоловіка видано міжнародний ордер на арешт”, – повідомили у поліції.

Після затримання чоловіка було доставлено до пенітенціарного закладу у м.Зальцбург.

Ім’я та прізвище затриманого українця в поліції не розголошують.