Рада підтримала законопроєкт про нерозголошення низки даних у судових рішеннях. Правозахисники — проти

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо запобігання розголошенню окремих відомостей у текстах судових рішень. Десятки правозахисних організацій закликали не підтримувати документ через його шкідливість для системи правосуддя та свободи слова.

Про результати голосування повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За її словами, парламент підтримав законопроєкт №7033-д «голосами слуг і ОПЗЖ». Загалом за нього проголосували 250 народних обранців.

Що передбачає законопроєкт?

Документом пропонується обмежити на час воєнного стану загальний доступ до судових рішень у кримінальних провадженнях щодо фігурантів кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації або проти встановленого порядку несення військової служби.

Загальний доступ до цих рішень пропонують відкривати через рік після дня закінчення (скасування) воєнного стану. А якщо розголошення окремої інформації, на переконання суду, може зашкодити безпеці, той може зазначити, що вона не підлягає розголошенню.

Окрім того, пропонується обмежити публікацію в рішеннях даних про військові частини, військові виші, організації зі складу оборонно-промислового комплексу тощо.

Доступ (загальний та повний) до ухвал про арешт майна, дозвіл на обшук житла, на проведення негласної слідчої (розшукової) дії пропонують також відкривати через один рік після внесення таких ухвал до реєстру.

Чому його критикують?

Правозахисники зазначають, що цей законопроєкт обмежує доступ до інформації та рішень судового реєстру, які становлять значний суспільний інтерес. Тож це обмежить право громадськості стежити за судовими справами.

На думку правозахисних організацій, запропоновані зміни також суперечать принципам демократичного суспільства і євроінтеграційним зобовʼязанням України.

«Вже зараз люди, які оновлюють дані в ТЦК, дізнаються про справи проти себе. А цей законопроєкт тільки посилить проблему», — зазначила депутатка Ірина Геращенко.

Із закликом не ухвалювати цей законопроєкт також виступили українські журналісти та медійні організації.