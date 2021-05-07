Директор столичного будинку пристарілих, якого зловили із $5000 тис. хабаря, мав спільницю у Департаменті КМДА

Шевченківський райсуд Києва помістив директора Київського геріатричного пансіонату під домашній арешт у справі про одержання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 30 квітня.

За матеріалами справи, у квітні цього року представник особи літнього віку, прибула до Департаменту соціальної політики КМДА з метою подачі документів для влаштування особи до Київського геріатричного пансіонату. Саме в начальниці відділу Департаменту КМДА начебто виник умисел отримати гроші за сприяння в оформленні документів та направлення особи до Київського геріатричного пансіонату. Собі чиновниця попросила 2 тисячі доларів і скерувала людей до директора пансіонату. Останній нібито захотів 3 тисячі доларів.

23 квітня начальниця відділу Департаменту КМДА, за даними слідства, отримала 1 тисячу доларів і видала рішення про влаштування особи до будинку-інтернату для громадян похилого віку.

28 квітня Державне бюро розслідувань вручило заявнику 5 тисяч доларів імітаційними купюрами. Після передачі їх директор пансіонату був затриманий. За версією слідчих, ще 1 тисячу доларів з цієї суми директор пансіонату обіцяв віддати своїй спільниці.

Директора будинку для літніх людей помістили під нічний домашній арешт.

Раніше Київська міська прокуратура інформувала, що посадовець вимагав та одержав від громадянина похилого віку неправомірну вигоду за надання можливості проживати у соціально-медичній установі з повним забезпеченням та безперешкодне проходження відповідної комісії. Повідомлялося, що встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до злочину. Про обрання запобіжного заходу спільниці чиновника наразі нічого не відомо.