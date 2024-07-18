Рада планує звільнити ТОП-корупціонерів від будь-якого покарання в обмін на штраф

Зміни планують внести в умови угоди зі слідством, однак прибирають норми про обов’язковість викриття спільників та заборону застосування таких норм до організаторів великих корупційних схем.

Як зазначив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, документ розглядали кулуарно, майже без обговорення та без запрошення антикорупційних органів, а сьогодні його внесуть до порядку денного у парламенті.

Водночас у висновку Антикорупційного комітету ВРУ значиться, що «у проекті Закону виявлено окреме положення, що містить корупціогенний фактор».

Зокрема створюється можливість підозрюваному чи обвинуваченому у вчиненні корупційного кримінального правопорушення отримати менш суворе покарання, ніж це передбачено Кримінальним кодексом та можливість укласти угоду про визнання винуватості.

«Таким чином, створюються умови за яких підозрювані чи обвинувачені у корупційних кримінальних правопорушеннях, у тому числі організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини», – вказали в антикорупційному комітеті.

У свою чергу Шабунін у своєму блозі на сайті «Українська правда» вказує, що запропонована схема відкупу стосуватиметься навіть корупції олігархів, як от підозрюваних Бахматюка, Коломойського та Кауфмана, а також народних депутатів, які останнім часом часто стають фігурантами корупційних справ.

«Схоже, такий поспіх із законопроектом зараз пов’язаний саме з бажанням рятувати народних депутатів, справ щодо корупції яких останнім часом все більшає. Останній приклад – підозра від НАБУ/САП “слузі” Задорожньому цього тижня», – написав Шабунін.

Іншою причиною він назвав неабиякий інтерес до ухвалення законопроєкту з боку Офісу президента. Що також дозволить ОП вирішити проблему депутатів-корупціонерів на свій лад.

«По-перше, останні, перебуваючи під слідством НАБУ і САП, несуть небезпеку, бо можуть викрити корупційні дії як представників Офісу президента, так і інших осіб у владі. По-друге, вже давно не секрет, що з часом Офісу все важче збирати голоси на потрібні закони. А в умовах, коли депутати з провладної фракції систематично попадаються на корупції і влада не може їх відмазати, то взагалі може назріти бунт», – зазначає керівник ЦПК.

Він нагадав, що чинні умови пом’якшення покарання передбачають угоду зі слідством та викриття усіх учасників злочину, такі угоди очевидно владу не влаштовують.

Водночас законопроект №11340 зареєстрували на вимогу Європейського Союзу про необхідність удосконалення угод зі слідством, які згідно із зобов’язанням уряду мають бути ухвалені до ІІІ кварталу 2024 року. Однак рекомендацію надали не для пом’якшення умов, а через виявлення практичних проблем під час імплементації цього механізму.

Однією із проблем є те, що «рядові» виконавці чи пособники в межах корупційних схем відмовлялись співпрацювати зі слідством на умовах, які зараз передбачені для угод про визнання винуватості – мінімальне покарання за статтею ККУ та заборона звільняти від покарання з випробуванням, якщо передбачене статтею покарання сягає понад п’ять років ув’язнення.

Тому обвинувачені в особливо тяжких злочинах, які є виконавцями чи пособниками корупційних схем, не хочуть співпрацювати зі слідством, бо така співпраця є часто небезпечною, а сторона обвинувачення не може запропонувати взамін важливих свідчень інше покарання, ніж ув’язнення на п’ять років.

Тому виникла потреба змінити можливість покарання в рамках угоди зі слідством за умови активної співпраці у вигляді викриття організаторів чи інших співучасників, повного відшкодування збитків. Наприклад, 3 роки ув’язнення замість п’яти або взагалі штраф, проте значно більшого розміру ніж стандартні розміри штрафи в Кримінальному Кодексі.

Натомість у урядовому законопроєкті №11340 пропонується дозволити за угодами про визнання винуватості в корупційних злочинах зменшувати покарання за корупцію нижче визначеної межі та розширити можливості застосування звільнення від покарання з випробуванням навіть в особливо тяжких злочинах. В обох випадках викриття не є обов’язковою умовою.

Так, викриття спільників пропонують замінити повним відшкодуванням шкоди та заплатити штраф до 204 млн грн за особливо тяжкий злочин. При цьому жодних запобіжних заходів щодо тяжких кримінальних справ не передбачено.

До парламенту було подано і альтернативні варіанти законопроєкту, зокрема із можливістю залишити викриття обов’язковою умовою подібних угод і не лише для особливо тяжких злочинів, а й тяжких,; та неможливість укладання угод про визнання винуватості з організаторами корупційних злочинів. Однак в правоохоронному комітеті таку альтернативу відхилили.

«Простими словами, якщо законопроект №11340 буде ухвалено у нинішньому вигляді, кожен учасник топ-корупційного злочину включно з організатором зможе просто відкупитися, запропонувавши будь-яку суму в обмін на угоду зі слідством. Не обов’язковим буде навіть повне відшкодування завданої шкоди чи збитків», – прокоментувала законопроєкт голова Антикорупційного комітету Анастасія Радіна.

Нагадаємо, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю ZN.UA ще рік тому говорив про необхідність перезапустити інститут угод, аби збільшити ефективність роботи антикорупційних органів. Зокрема пом’якшення покарання викривачам дозволить розкривати весь пласт тих, хто організовував тут чи іншу корупційну схему.