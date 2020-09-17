Рада поддержала проект закона «о военных преступниках»

Народные депутаты в четверг поддержали за основу проект закона №2689 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.

Об этом сообщает УНН.

Данный законопроект в Раде поддержал 271 народный избранник.

«В данном законопроекте мы предлагаем в Уголовном кодексе наконец определить перечень международных преступлений, которые Украина должна расследовать самостоятельно и привлекать к ответственности. В первую очередь речь идет о преступлениях совершаемых против раненых, военнопленных, гражданских лиц на временно оккупированной территории», — пояснил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По словам авторов, проект закона направлен на обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права по уголовно-правовому преследованию за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений.

Проектом предусматриваются положения о автономном режиме регламентации уголовной ответственности за преступления агрессии, геноцида, преступления против человечности и военные преступления — изменения в статьях 8, 44, 49, 68, 69, 74, 80, дополнение Уголовного кодекса новой статьей 311 и статьями 438-4385 в разделе ХХ Особой части, разделе III в заключительных и переходных положениях, изменения в Закон Украины «О применении амнистии в Украине», а также технико-юридические изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.