Рада приняла закон о штрафах за продажу лекарств детям
Верховная рада рассмотрела законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Документ приняли во втором чтении, «за» проголосовали 315 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Народные депутаты поддержали в целом законопроект об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним детям (№5123-1).
В июне парламентарии приняли этот законопроект за основу.
Что предусматривает этот закон
Продажа лекарств малолетним детям, а также их доставка конечному потребителю-малолетнему лицу будет тянуть за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 гривен — 13 600 гривен).
Если правонарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф будет достигать от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13,6 тысяч гривен — 23,8 тысяч гривен).